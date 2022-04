Vai COMEÇAR!

Campeonato FORMOSENSE 1ª DIVISÃO!

Dia 24 de abril às 10h no Estádio Diogão

A Prefeitura de Formosa divulgou que no próximo domingo, 24, às 10h inicia o Campeonato Formosense 1ª Divisão de Futebol Amador.A primeira partida acontece com o Vilona e o Santa Rosa no Estádio Diogão.Confira o cronograma:10h – Vilona e Santa Rosa no Estádio Diogão14h – Madrugadão e Juventude no Estádio Diogão16h – Bela Vista e Parque Lago no Estádio Diogão14h – Formosinha e V.E.C. na Saída Sul16h – Pantanal e Atletico Jr na Saída Sul