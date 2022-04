EEEEI ATENÇÃO!



Os moradores do Bela Vista que fizeram o documento de identidade na edição “Social no seu Bairro – Edição Bela Vista” já podem retirar o documento no “Cras 1” ao lado da Feira Coberta.A retirada deverá ser feita a partir da segunda-feira (18) das 8h às 17h.Confira o comunicado: