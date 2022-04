A Prefeitura de Formosa lançou o “Refis 2022” para que os contribuintes. O Refis é a oportunidade de quitar suas dívidas com o município, com descontos nos juros e nas multas de atraso. O prazo para negociar a sua dívida até o dia 03/08 com até 98% a vista em descontos para multas e juros.O contribuinte deve procurar a Prefeitura de Formosa. Para pagamentos à vista o desconto é de 98%; para pagamentos parcelados em até 24x o desconto é de 85% e para parcelado em até 36x o desconto é de 75%.Nos pagamentos parcelados o acréscimo é de 1% ao mês em todas as parcelas. O valor mínimo da parcela é de R$ 50 reais.