A Prefeitura de Formosa inaugurou na tarde desta quinta-feira (31), a Casa de Direitos, ao lado do CREAS do setor Primavera. A Casa de Direitos é um espaço de acolhimento e atendimento psicológico, social e jurídico aos cidadãos cujos direitos foram ameaçados ou violados.Um espaço multifuncional onde são prestados serviços que buscam garantir direitos, que proporcionem informações, orientações e encaminhamentos necessários à superação de situação de violência e que contribuam para prevenção da sua violência, o fortalecimento da vítima e o resgate de sua cidadania.A Casa vai funcionar em conjunto com a Rede de Proteção à Mulher, Criança, Adolescente, Idoso e Pessoa com Deficiência.Sua missão é promover serviços articulados para o acesso a direitos a pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. Vão ser desenvolvidos mecanismos para divulgação e serviços de orientação de todas as ações ofertadas pela Prefeitura e órgãos que fazem parte da Rede de Proteção Municipal em colaboração com a sociedade civil.A primeira-dama e secretária de Desenvolvimento Social, Caroline Marques, explicou “A Casa de Direitos chega com a missão de promover serviços articulados. A Casa de Direitos chega para que as pessoas em situação de vulnerabilidade social acessem seus direitos. Para que essas pessoas recebam orientação e sejam encaminhadas de maneira mais ágil e para o lugar certo”, pontuou.