A Prefeitura de Formosa divulgou no Dia Nacional do Turismo, 8 de maio, as maravilhas do município de Formosa.As fotos da homenagem são do Parapente; Adventure Eco Park; Cachoeira do Itiquira; Catedral de Formosa; Aeroclube do Planalto Central; Cristo Redentor; Parque Ecológico Mata da Bica; Dolina dos Maracanãs; Cachoeira do JK e da Lagoa Feia.As imagens do projeto “Visite Formosa”, disponível nas redes sociais e administrada pela Secretaria de Cultura e Turismo.Confira as fotos: