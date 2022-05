Durante toda essa semana, por intermédio da promotora, Dra. Andrea Beatriz de Barcelos, os equipamentos que compõem o Sistema Único de Assistência Social do município passaram por uma avaliação técnica do Ministério Público através do projeto “Nosso SUAS”.Segundo a Prefeitura de Formosa “Ações como esta, além de avaliar a força da Política de Assistência Social, aproximam os órgãos controladores, fortalece a Rede de Proteção e gera desenvolvimento para nosso município”, diz em nota.