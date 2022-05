A Prefeitura de Formosa continua modernizando a sua frota de veículos. Com recursos estaduais e federais foram adquiridos 3 veículos novos da Fiat.Os veículos Fiat Mobi serão utilizados pela Secretaria de Desenvolvimento Social nos programas Cras, Creas e Criança Feliz.Na solenidade de entrega das chaves participaram o prefeito de Formosa, Gustavo Marques; o deputado federal, José Nelto; a secretária de Desenvolvimento Social Karla e os diretores dos programas sociais.O prefeito Gustavo Marques agradeceu “Gostaria de agradecer a parceria do Governo Federal e Estadual por olhar para as pessoas e ver a necessidade das famílias vulneráveis de Formosa”, disse.