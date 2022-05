A Prefeitura de Formosa por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, levou para o Projeto de Assentamento Nova Piratininga, o Programa Prefeitura no Campo. Foram ofertados serviços públicos, sociais e da saúde para as famílias do campo de forma itinerante.A população contou com atendimento médico; Cadastro único (com atualização dos cadastros para o Auxilio brasil e outros programas), CRAS (orientações e montagem dos processos), entre muitos outros.O prefeito Gustavo Marques participou do evento “Nesta manhã estive presente no P.A. Nova Piratininga prestigiando o Programa Prefeitura no Campo, que visa levar as famílias do campo diversos serviços públicos”, disse.