A tradicional Festa do Divino Espírito Santo realizou na madrugada desta sexta-feira (27), a Alvorada Festiva.Os devotos do Divino saíram da Praça Imaculada Conceição no centro e percorreram os bairros da cidade. O encerramento aconteceu no Jardim Califórnia com o café da manhã servido para os devotos.A Festa do Divino Espírito Santo em Formosa iniciou na madrugada dessa sexta-feira. A concentração dos devotos foi na Praça da Catedral. As vias ficaram engarrafadas em todos os sentidos. Em alguns pontos foram quatro colunas de carros.No trio elétrico os festeiros entoavam as canções da Festa. A fila quilométrica de carros seguiam logo atrás. Os moradores das casas saíam na porta e balançavam as bandeiras da festa.Iniciada nesta madrugada, a festa segue até o domingo (5). O aguardado giro da folia da cidade acontece no sábado, quando milhares de devotos tomam as ruas da cidade após a missa na Catedral.