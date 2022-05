A Prefeitura de Formosa está promovendo no próximo sábado, 28, o Dia D do “Vacina Já Influenza e Sarampo”.Das 7h às 13h vários Unidades de Saúde da Família estarão abertas para realizar a imunização contra a Influenza e o Sarampo. Os interessados devem comparecer com cartão de vacina e cartão do SUS.SERVIÇODIA “D” - 28 de maio (sábado)Das 07h às 13hLOCAIS:USF-02 PAMPULHA // USF-04 NORDESTE USF-01 FORMOSINHA // USF-09 JD. OLIVEIRAUSF-11 SETOR SUL // USF-13 PARQUE LAGOUSF-15 VILA CAROLINA // USF-17 PADRE JOSÉ // NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA(Crianças e Adultos)(LEVAR CARTÃO DE VACINA E O CARTÃO DO SUS)