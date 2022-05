A Festa do Divino Espírito Santo é uma festividade religiosa presente há mais de um século em Formosa e nos últimos anos a Folia Mirim, participa preservando a manifestação cultural para as próximas gerações.No início do ano aconteceu o sorteio das unidades municipais de onde sairiam o Folião e a Imperatriz. Depois do CMEI Maria Aparecida Hamu Opa ser escolhido como Imperatriz e a Escola Itiquira o Folião, as unidades sortearam entre seus alunos. Os pais participaram do processo autorizando a inserção do nome das crianças no sorteio e estiveram presentes no sorteio da Imperatriz e do Folião.O tradicional giro da folia se deu pelas ruas do centro da cidade, passando por altares representativos dos 07 dons do Divino Espírito Santo, organizados ao longo do trajeto.“Foi cantando e louvando com muita fé e alegria que retomamos este ano de 2022 com o tradicional Giro da Folia Mirim”, diz o prefeito Gustavo Marques.A festividade contou com a participação de alunos, equipes das unidades escolares e banda municipal. Ao público foi servido um delicioso café da manhã e almoço.