O combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes é responsabilidade de todos.A Prefeitura de Formosa por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social vai realizar o "dia D" da campanha Maio Laranja para aprendermos como identificar e como agir em caso de suspeita de violência sexual contra crianças e adolescentes.Entre as atividades estão o jogo semáforo do toque para crianças e adolescentes e orientação jurídica e psicológica para pais e responsáveis.O evento acontece nesta quarta-feira, 18 de maio, às 17 horas no Deck do Parque Municipal Mata da Bica.