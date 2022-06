ATENÇÃO, queridos AMBULANTES!



Informamos que disponibilizaremos UM ESPAÇO EXCLUSIVO para os ambulantes participarem do 10° Festival de Manobras Radicais, a ser realizado nos dias 02 e 03 de julho, no qual não haverá cobrança de taxas.



(Convidamos os interessados para participarem da reunião no dia 01/07, sexta-feira, às 16h30 no Auditório da Prefeitura de Formosa)



