Nesta terça-feira (28), a Rede de Proteção a mulher, criança, adolescente, idoso e pessoa com deficiência se reuniu para debater sobre as portas de entrada e fluxo de encaminhamento do Trabalho Infantil.Ao longo deste mês, foram realizadas uma série de atividades pelo AEPETI, Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. As ações foram planejadas para mobilizar a população e sensibilizar a comunidade para esse grave problema.A Secretaria de Desenvolvimento Social, por meio da Rede de Proteção, quer mobilizar todos os agentes envolvidos neste processo para garantir a proteção, melhores condições de vida e esperança para nossas crianças e adolescentes!