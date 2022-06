Nesta segunda-feira (20) aconteceu a Festa Junina do Centro de Reabilitação - Assma Affiune. O evento teve apoio da Prefeitura de Formosa por meio da Secretaria Municipal de Saúde.Houve distribuição de lanches para os pacientes que frequentam o centro de reabilitação. Foram desenvolvidas atividades recreativas com as crianças.Formosa recebeu a recepção da carreta ortopédica do CRER de Goiânia, que irá ofertar do dia 20/06 até dia 24/06 órteses, próteses, coletes, palmilhas e sapatos corretivos.