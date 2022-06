O prefeito de Formosa, Gustavo Marques, revelou que o mutirão do Governo de Goiás chegará em breve na cidade. “Nesta manhã recebi em meu gabinete a equipe comandada pelo Goiás Social que vai ofertar diversos serviços gratuitos para a população formosense, nos dias 18 e 19 de junho”, diz o prefeito. “Agradecemos o olhar atento às famílias formosenses!”, complementa Gustavo.O mutirão do Governo do Estado vai acontecer no sábado (18) e domingo (19). Maiores informações serão divulgadas próximo da data.A reunião aconteceu no gabinete do prefeito.