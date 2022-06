O professor Vilmar Rocha visitou a Usina Parque Bandeirinha na sexta-feira (3). Vilmar foi recebido pelo empresário Itamar Barreto e pela pré-candidata a deputada federal, Cátia Rodrigues.Vilmar Rocha visitou os companheiros e amigos do Partido Social Democrático - PSD para ouvir e discutir Formosa e Goiás. Vilmar é advogado, professor de Direito e presidente do PSD em Goiás. Foi deputado estadual, federal e secretário de Estado.Candidato ao Senado por Goiás em 2014 obteve mais de 1 milhão de votos, em Formosa 17.594 votos (43,70% dos votos válidos).Perguntado sobre quem o PSD deve apoiar para o Governo, o presidente estadual declarou que só será definido na convenção estadual “Vir a Formosa nos dá energia do ponto de vista político e pessoal. É um prazer visitar Formosa ao lado do meu amigo Itamar Barreto. Nós viemos conversar sobre política. Os partidos e as comunidades têm que se organizar para participar. As eleições são muito importantes para o futuro do país. Vim para bater um papo, ouvir o sentimento das pessoas e trocar ideias. Companheiros de Planaltina e da região também estão presentes”, revelou.O empresário Itamar Barreto recepcionou o presidente estadual do PSD Vilmar Rocha e agradeceu “Quero agradecer a presença de todos. A presença do presidente do partido atesta o valor que o PSD dá ao município de Formosa. Ele foi responsável por muitos benefícios em Formosa”, destaca. Itamar também pontua “O partido fortalece a democracia e através dele tudo chega à população”, complementa.A Usina Parque Bandeirinha está em processo de revitalização e em breve será aberta ao público. O empresário Itamar Barreto adquiriu a Antiga Usina Hidrelétrica de Formosa em outubro de 2020 assegurando a restauração do local. Foram várias intervenções até se tornar o Complexo Turístico Parque Bandeirinha. Itamar trabalhou no local dos 15 aos seus 16 anos. O Complexo conta com decks, duas construções onde abrigam o museu da Usina, a história da energia em Formosa, arvorismo, escalada, tirolesa, cachoeiras e transporte de trenzinho até a Usina. A população também poderá ir de transporte próprio. A Usina fica na GO-430, km 06, à direita, partindo de Formosa sentido Planaltina (GO). O caminho é todo pavimentado.