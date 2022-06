Aconteceu neste domingo (5), a Solenidade de Pentecostes da Festa do Divino Espírito Santo em Formosa-GO. A festa iniciou com a Alvorada Festiva na sexta (27).A Praça da Catedral ficou lotada de devotos do Espírito Santo. A festa mais tradicional do município retornou após a pandemia.O cortejo saiu da casa da festeira e chegou no Catedral onde os devotos o esperaram para o início da missa.O encerramento aconteceu com a presença do governador Ronaldo Caiado; do prefeito Gustavo Marques e sua esposa Caroline Marques; do vice-prefeito Samir; da presidenta da Câmara de Vereadores, Roberta Brito; do deputado federal Delegado Waldir; do ex-ministro Adriano Baldy; da vereadora Cátia Rodrigues entre outras autoridades civis, militares e eclesiásticas.Durante a festa, todos os dias às 18h30 acontecia o momento devocional e às 19h a santa missa, após acontecia barraquinhas, binguinhos e leilões.A programação da festa contou com Padre Raifran; Padre João Manoel; Dom Dilmo; Padre Ary; Padre Pedro; Padre Darci; Padre Joaquim; Padre Roger (Canção Nova); Padre Keison; Padre Antônio e Dom Adair.A festa de 2022 teve como Imperatriz Danyela Fernandes e Foliã Rayanny Pacífico.O sorteio do imperador e folião da festa de 2023 aconteceu na missa de encerramento. A imperatriz do próximo ano será Neusa Maria de Alcântara Oliveira da Paroquia Catedral e a foliã será Claudia Domingues de Sousa da Paroquia Catedral.