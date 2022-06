A população de Formosa poderá encontrar vários tipos de atendimento, com a vantagem de ser fora do horário comercial e em um único endereço.Serão ofertados diversos serviços gratuitos, desde emissão de documentos, vagas de emprego e entrega de benefícios sociais, até consultas médicas e exames. Também serão entregues 735 cartões do programa Mães de Goiás e 200 cartões do programa Pra ter onde morar - Aluguel Social.O mutirão acontece nos dias 18 e 19 de junho, na Av. José Lobo, 26, Jardim Califórnia.Em nota, a Prefeitura de Formosa agradece “Esperamos todos vocês! #MutirãoGovGoiás Alô, alô, Formosa! O Mutirão Governo de Goiás tá chegando”, diz.