Nesta quarta-feira (15), a Prefeitura de Formosa realizou o Baile Violeta para os participantes do programa Feliz Idade. No dia que é comemorado o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa de uma forma especial. Os idosos do Feliz Idade tiveram um momento de muita alegria e descontração no Baile Violeta!Uma tarde com música, dança, brindes, comidinhas e muita prosa boa para celebrar a vida daqueles que acumulam histórias, experiências e sabedoria para compartilhar e ensinar.A secretária de Desenvolvimento Social, Karla, explica “A equipe da Secretaria de Desenvolvimento Social preparou esse momento com muito carinho para demonstrar aos idosos todo nosso respeito e o compromisso com a proteção social e a garantia de seus direitos”, disse.