Nesta sexta-feira (17), o governador Ronaldo Caiado visitou a montagem da 8ª Edição do Mutirão realizado pelo Governo de Goiás, em Formosa.O evento inicia no sábado (18), na Avenida José Lobo, n° 26 no Setor Jardim Califórnia, com mais de 177 serviços para toda a população.O governador conferiu a montagem da estrutura ao lado do prefeito de Formosa, Gustavo Marques e da primeira-dama, Caroline Marques.Quem vai participar do lançamento do mutirão é a primeira-dama de Goiás, Gracinha Caiado, neste sábado.O Mutirão de Goiás acontece no dia 18/06 (das 08h às 16h) e no dia 19/06 (das 08 às 12h).