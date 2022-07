Justiça

O município acordou na quarta-feira (27), com a suspensão da festa. O processo que foi protocolado foi impetrado poucos dias antes do primeiro show e caiu na madrugada do dia anterior da festa, na quinta-feira (28). Novos recursos foram interpostos para suspender a festa mas não estão obtendo êxito na justiça. A mais recente decisão é da desembargadora Doraci Lamar Rosa da Silva Andrade, que manteve a festa. A decisão da aconteceu na sexta-feira (29), às 21:34.