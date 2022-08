O dono do "Amplifica bebê", John Amplificado, se apresentou na 70ª Expoagro de Formosa na noite do sábado (30). O show de abertura foi com o cantor regional Vinícius Santana.As apresentações se iniciaram por volta das 22h30 quando o cantor Vinícius Santana subiu no palco. John atendeu as fãs e o público no seu camarim. Por volta das 1h, Amplificado subiu no palco. O show foi se encerrar às 3h20 e foi bastante elogiado.O dono dos hits "Esconde o celular", "Chega e senta" e do "Vagabundo ama" surpreendeu a população que lotou mais uma vez o Parque de Exposições.O prefeito de Formosa, Gustavo Marques; a presidente da Câmara, Roberta Brito e o presidente do Sindicato Rural, Ivan participaram do evento.Neste domingo (31), véspera do 179º aniversário de Formosa, a dupla George Henrique & Rodrigo se apresenta. O show regional de abertura é com a dupla Rick & Rangel.