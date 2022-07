A primeira-dama de Formosa, Carol Marques, vai lançar sua pré-candidatura a Deputada Estadual no próximo sábado, dia 16 de julho, às 9h30, no CTG - Centro de Tradições Gauchas.Na oportunidade, o pré-candidato a reeleição, Deputado Federal José Nelto e o pré-candidato ao Senado Federal, Alexandre Baldy, também farão o lançamento de suas pré-candidaturas em Formosa.“O trio do Partido Progressistas está unido em torno do mesmo objetivo: trabalhar para quem mais precisa, para quem trabalha e para quem mais precisa de trabalho”, diz Carol."Ninguém consegue parar uma mulher que está construindo sua própria história. É por isso que sigo trabalhando, por mais dignidade para cada cidadão goiano", afirma Carol Marques, pré-candidata a Deputada Estadual pelo PP. "Ao acompanhar meu marido Gustavo Marques em seus mandatos como vereador, vice-prefeito e prefeito da cidade de Formosa, pude observar o potencial do Nordeste Goiano. Tenho a convicção de que a Assembléia e o Governo do Estado de Goiás podem fazer mais e melhor, por isso quero me dedicar a buscar resultados reais para meus eleitores e para todos os cidadãos de nosso estado", complementa.Para os organizadores, os três pré-candidatos possuem um grande histórico de trabalho pela cidade de Formosa com muitos recursos destinados, obras, projetos e ações desenvolvidas nesta região. O evento de sábado deve reunir várias lideranças do Nordeste Goiano que estão engajadas neste movimento.