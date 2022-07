O deputado distrital, Agaciel Maia, se reuniu na manhã desta sexta-feira (15), com empresários do Shopping de Sobradinho.O distrital conversou com os empresários formas de atrair mais dinamismo para a economia local e também melhorar a infraestrutura.Sobre as obras em Sobradinho, Agaciel revelou “O investimento do viaduto é de R$ 43 milhões. Ele vai facilitar a mobilidade urbana. Os trabalhadores inclusive estão trabalhando no sábado e domingo. Já há o projeto aprovado para criar mais uma faixa de carro de Sobradinho a Planaltina com ciclovia. Estamos investindo cerca de R$ 50 milhões por ano na cidade”, revela. “É uma grande transformação na cidade. Foi realizada a reforma do teatro e ginásio de esportes. Sobradinho é a capital brasiliense de todas as artes e uma referência no Distrito Federal”, conclui.