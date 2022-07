A Usina Parque Bandeirinha foi restaurada e ampliada pelo empresário Itamar Barreto. O empresário adquiriu a Antiga Usina Hidrelétrica de Formosa em outubro de 2020 assegurando a restauração do local. Foram várias intervenções até se tornar o Complexo Turístico Parque Bandeirinha. Itamar trabalhou no local dos 15 aos seus 16 anos.





Foram conclusas as obras da lanchonete e da Igreja. O Complexo conta com decks, duas construções onde abrigam o museu da Usina, a história da energia em Formosa, arvorismo, escalada, tirolesa, cachoeiras e transporte de trenzinho até a Usina. A Usina fica na GO-430, km 06, à direita, partindo de Formosa sentido Planaltina (GO).

O complexo turístico Usina Parque Bandeirinha vai realizar a I Romaria de Nossa Senhora d'Abadia, a novena acontece de 06 a 14 de agosto, com terço às 18h e missa às 19h com Padre Romilson.A festa acontece no dia 15 de agosto às 16h com Dom Adair.Durante os dias terá artesanato, música e dança todos os dias.A entrada será gratuita.