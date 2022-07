No dia 13 de julho, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) completou 32 anos de existência.Trata-se de uma lei federal que se consolida como o principal instrumento de construção de políticas públicas de defesa e promoção dos direitos de crianças e adolescentes.Em comemoração a esse marco tão importante, a Rede de Proteção de Formosa realizou nesta segunda-feira (25), reunião na Casa de Direitos.Marlon Rodrigues, advogado e presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, apresentou uma nova atualização do ECA 2022.