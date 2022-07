A Prefeitura de Formosa por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social está realizando pelo Cras I, o Projeto Construindo e Impulsionando Sonhos. “Um trabalho lindo feito com os adolescentes assistidos pelo Cras”, diz a Prefeitura.O evento conta com palestra e vídeos explicativos para os adolescentes sobre o trabalho do Cras. O intuito é impulsionar os sonhos profissionais.O Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, é a porta de entrada da assistência social e tem por objetivo prevenir a ocorrência de vulnerabilidades e riscos sociais.