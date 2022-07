A Secretaria de Desenvolvimento Social por meio do Espaço Gerações realizou mais uma semana da Colônia de Férias.A terceira semana foi no Espaço Gerações do Setor Vila Verde, com muitas brincadeiras, filmes, oficina de mosaico e o melhor muita alegria!A Prefeitura de Formosa agradeceu a parceria “Agradecemos a presença da professora Auta, de Sobradinho/DF, que veio participar como voluntária da nossa Colônia de Férias”, disse.Mais informações sobre inscrições, procure o Cras I na Praça do Mercado, Nº 460 - Centro, ou o Cras II na Rua 2, Qd 12, Nº 121 - Lagoa dos Santos.