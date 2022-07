O deputado distrital, Agaciel Maia, realizou nesta sexta-feira (22), grande reunião de líderes e colaboradores.O evento foi o primeiro encontro do governador, Ibaneis Rocha; Flávia Arruda, pré-candidata ao senado e Arruda, pré-candidato a deputado federal, depois do anúncio da parceira.Representante de várias cidades-satélites participaram da reunião que aconteceu no Clube de Oficiais da Polícia.Agaciel agradeceu a participação “Ainda emocionado com essa reunião. Quero agradecer a presença de todos. Vamos trabalhar ainda mais. Com essa parceira PL e MDB a população ganha. Reafirmamos o nosso compromisso e vamos fazer história! Juntos somos mais fortes”, disse.