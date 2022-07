A Prefeitura de Formosa por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social realizou nesta quinta-feira (30), o “Juninão do Social” que reuniu os colaboradores e atendidos pela pasta.Teve apresentações juninas e comidas típicas.A quadra de esportes ao lado do Espaço Gerações foi decorada para receber os convidados. Ela foi palco da quadrilha junina.A população também participou do evento.