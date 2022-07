O deputado distrital, Agaciel Maia solicitou na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023 a construção de dois grupamentos de bombeiros militares.Um será para a Estrutural e outro para o Sol Nascente.Neste sábado (2), dia do Bombeiro Militar, o deputado parabenizou “Hoje é Dia do Bombeiro Militar. Quero parabenizar esses guerreiros que salvam vidas. O gabinete 7 está à disposição. A força do trabalho”, disse.