"O DISTRITO DO JK faz 66 anos!

ISSO MESMO! Dia 15, 16 e 17 de Julho vamos comemorar os 66 anos do Distrito do JK, e você e a sua família é o nosso convidado!", diz a Prefeitura.

Confira a programação completa:

A Prefeitura de Formosa divulgou as atrações do 66º aniversário do Distrito do JK. Durante os dias 15, 16 e 17 de julho acontecerá comemoração do aniversário.Abertura com oraçõesShows Regionais (19h)Cavalgada (09h)Futebol Amistoso (15h30)Shows Regionais (20h)Apresentação de DançasSom AutomotivoShows Regionais (17h)