Serviço 4º Troféu Cidade de Formosa - 179 anos

31/07 - Domingo

Largada ás 08:00 direto da Prefeitura de Formosa - 5KM



A Prefeitura de Formosa por meio da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude realiza no domingo (31), o 4º Troféu Cidade de Formosa - 179 anos.Dados divulgados da Prefeitura revelam que já foram realizadas mais de 900 inscrições para a prova. As inscrições estão disponíveis até 18/07/2022 às 20h56 ou até se esgotarem as vagas.