Programação

Show (19h) - Paulysta Júnior - Dj Rodrigo Solto - Banda Strada Sertaneja

16/07

Cavalgada (09h)

Futebol Amistoso (9h)

Shows (20h) - Rebeca Show - Felipe Guilherme - Bia Fonseca



17/07

Encerramento com Show (20h)

- Miltinho e Lindomar

No início do mês a Prefeitura de Formosa já tinha divulgado que aconteceria o 66º Aniversário do Distrito do JK durante os dias 15, 16 e 17 de julho acontecerá comemoração do aniversário, clique. Neste sábado (9), a Prefeitura confirmou as atrações que irão se apresentar na Festa.Apresentação da Fanfarra (Colégio Arthur Ribeiro Magalhães Filho)