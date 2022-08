Na primeira edição do “Prefeitura Mais Perto de Você”, o bairro do Setor Nordeste recebeu diversos serviços públicos de forma itinerante.O novo projeto nasce em comemoração aos 179 anos da cidade e leva para os bairros serviços essenciais ofertados pela Prefeitura.No local, foram aplicadas vacinas contra a covid-19 e influenza; atualização e inscrição no Cadastro Único; Inscrições para benefícios da OVG; Orientação médica, Odontológica e Nutricional; Atendimento Psicológico; Distribuição de mudas; Presença do castramóvel; Atendimento e inscrições para cursos com instruções financeiras do Sebrae; Linhas de Crédito do Goiás Fomento; Junta Militar; Assessoria Jurídica; Ouvidoria; Feira de Artesanato; Exame de vista computadorizado; Distribuição de pipoca, algodão doce e muito mais.“Todo atendimento foi rápido e acessível”, diz a Prefeitura. “É a prefeitura de Formosa garantindo mais acesso e gerando desenvolvimento”, complementa.