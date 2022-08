Aconteceu neste domingo (31), a 15ª Parada do Orgulho LGBTQIA+ de Formosa. O evento foi na Praça Rui Barbosa, sede do executivo local.O evento iniciou por volta das 15h com as homenagens às pessoas que promovem a causa.No trio elétrico durante todo evento ocorreu atrações. O presidente da Associação, Hugo Borges, pediu mais consciência nas eleições deste ano.O encerramento aconteceu às 20h com o show da cantora Tam.