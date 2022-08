A Prefeitura de Formosa apresentou neste domingo (31), a dupla George Henrique & Rodrigo na 70ª Expoagro de Formosa. O show de abertura foi com a dupla regional Rick & Rangel.Os donos dos hits “Vai lá em casa hoje”, “Coração exigente”, e “Receita de amar” lotaram, pelo terceiro dia consecutivo, a Expoagro. A dupla que já se apresentou em Formosa anos antes, falaram da emoção de estar na cidade novamente.A 70ª Expoagro de Formosa é realizada pela Prefeitura de Formosa em comemoração ao aniversário da cidade em parceria com o Sindicato Rural. Na segunda-feira (1), o 9º maior município de Goiás completa 179 anos.A dupla Matheus & Kauan realiza o encerramento da Expoagro. Foram 4 dias de festa. No Parque de Exposições foram montados parque de brinquedos, vila gastronômica, exposição de animais, entre outros.