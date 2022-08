A dupla Matheus & Kauan se apresentou na 70ª Expoagro de Formosa, na noite desta segunda-feira (1). O show de abertura foi com a cantora Tam.O Parque de Exposições ficou lotado. Momentos antes da dupla se apresentar ainda havia pessoas entrando nos portões do Parque.Durante os 4 dias de festa o Parque ficou cheio. A Expoagro deste ano foi apresentada pela Prefeitura de Formosa por meio do Fundo Municipal de Cultura. A primeira atração a se apresentar foi a banda Barões da Pisadinha, na sexta-feira; no sábado foi a vez de John Amplificado; no domingo, véspera de feriado, a dupla George Henrique & Rodrigo se apresentou; o encerramento foi com a dupla Matheus & Kauan, na segunda-feira.A festa quase não acontece. O município acordou na quarta-feira (27), com a suspensão da festa. O processo que foi protocolado foi impetrado poucos dias antes do primeiro show e caiu na madrugada do dia anterior da festa, na quinta-feira (28). Novos recursos foram interpostos para suspender a festa, mas não obtiveram êxito na justiça.