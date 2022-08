A Prefeitura de Formosa tem investido em reformas nas Unidades de Saúde da Família. Na reforma da USF do setor Nova Formosa foram instalada cerca elétrica. Durante a semana vai iniciar a colocação das grades de proteção “Para dar mais segurança e tranquilidade a todos que precisam dos serviços e aos que trabalham”, diz o prefeito Gustavo Marques.No Setor Sul (unidade 11) acontece reforma completa do posto para dar mais conforto e proporcionar melhor qualidade de vida aos usuários e profissionais.O prefeito Gustavo também anunciou sobre as futuras instalações da Secretaria Municipal de Saúde, para trazer mais conforto, melhorias e agilizar o atendimento à população.“Nosso compromisso é dar o melhor possível a toda Formosa!”, diz o prefeito Gustavo.Confira os vídeos: