Em Formosa, o Partido dos Trabalhadores tem se mobilizadou para o lançamento oficial da candidatura Lula Presidente e Jorge Antonini, deputado federal.O lançamento da candidatura aconteceu no dia 16 de agosto, Jorge Antonini, em seu discurso, ressaltou a importância não só da eleição do ex-presidente Lula, mas também de senadores e deputados alinhados com o Partido dos Trabalhadores, possibilitando um governo efetivo, para "fazer uma transformação nesse país e um resgate de tudo aquilo que nós perdemos", diz.No sábado (20), a campanha de Antonini passou pela Rua Visconde de Porto Seguro. A vereadora pelo PT, Professora Nilza, participou.Foi a primeira ação política realizada na campanha de 2022.