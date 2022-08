Aconteceu na sexta-feira (19) o segundo encontro do grupo “Construindo e Impulsionando Sonhos” com a digital influencer Jessica Xavier e o bombeiro Odair.O grupo de adolescentes do PAIF puderam debater sobre seus sonhos e anseios profissionais.Aproveitando o Agosto Lilás, os profissionais do CRAS falaram sobre a importância do combate à violência contra a mulher.“A mudança que queremos passa pelas mãos de jovens engajados e munidos de responsabilidade social”, diz a Prefeitura de Formosa