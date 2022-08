A candidata a deputada estadual por Goiás, Carol Marques, realizou adesivaço no seu comitê, nesta segunda-feira (22) para estampar nos carros e motos sua campanha.Carol Marques estava acompanhada de Alexandre Baldy, candidato ao senado, e José Nelto, candidato a deputado federal. A candidata demonstrou força a trazer para Formosa figuras fortes da política goiana.O adesivaço foi a primeira ação no comitê que fica na Rua Valdomiro de Miranda. Carol Marques é esposa do prefeito de Formosa, Gustavo Marques.