A Prefeitura de Formosa irá realizar o 1º Treino Noturno de 3km premiado no dia 1º de setembro em comemoração ao dia do profissional de educação física. As inscrições que são gratuitas acontecem no site da Prefeitura. O percurso será na avenida Lagoa Feia.