“Bom dia a toda população Formosense. Estou na USF do Vila Carolina acompanhado do secretário de saúde Breno Miranda. Viemos acompanhar os procedimentos de ultrassonografia que são realizados a partir das 6 da manhã. Informamos que pedimos autorização ao ministério da Saúde para que a USF do Vila Carolina e do Jardim California possa realizar atendimentos 24 horas por dia para atender a população. Estamos cumprindo com o compromisso de trazer para você cidadão formosense mais conforto e qualidade de vida. Trabalhamos por vocês”, disse o chefe do executivo local.

