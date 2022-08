Na terça-feira (30), das 13h às 19h na rua 06, n° 376, bairro Formosinha (ao lado do CTG) acontece o Prefeitura mais perto de você.Diversos serviços serão oferecidos pela Prefeitura de Formosa.Haverá Cadastro para benefícios da OVG e Cadastro Único; Inscrições para cursos do Espaço Gerações em parceria com SENAR: panificação rural, produção de doces artesanais, cultivo e processamento de pimentas, aplicação de tecidos, defumados, artesanato; Inscrições para aulas esportivas do Espaço Gerações; Exames, consultas médicas, orientação odontológica e nutricional; Atendimento psicológico; Vacinação: COVID adulto e infantil; Financiamento da Goiás Fomento de até R$12.500 reais para pequenos comerciantes; Orientação do SEBRAE para microempreendedores; Assessoria jurídica gratuita; Pré-cadastro para o Castramóvel e vacinação antirrábica; Distribuição de mudas e vários outros serviços.