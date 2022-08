Foi desencadeada pelo Ministério Público na manhã desta quarta-feira (17), a operação denominada BOITATÁ, cujo objetivo foi cumprir dois mandados de busca e apreensão para instruir investigação de desvios de recursos públicos verificados na Prefeitura de Formosa nos anos de 2017 e 2018, os quais ocorriam através da apropriação ilegal de dinheiro angariado com a visitação ao Parque Municipal Salto do Itiquira.O investigado alvo das buscas é o ex-assessor da Secretaria de Finanças do município, que, segundo revelado pelas investigações, teria promovido o desvio de meio milhão de reais no período, juntamente com o então Secretário de Finanças. Após o pagamento das entradas por parte dos turistas e visitantes, o dinheiro não era depositado na conta bancária destinada a este fim, mas sim apropriado criminosamente pelos investigados.As apurações terão prosseguimento, por meio da 3ª Promotoria de Justiça, para identificar e responsabilizar outros envolvidos, dentre estes o destinatário final do dinheiro desviado.As buscas foram autorizadas pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Formosa e contaram, em seu cumprimento, com apoio de equipes da Polícia Civil.é uma referência ao personagem do folclore brasileiro considerado protetor das florestas, e na língua indígena tupi guarani significa cobra de fogo.