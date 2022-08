O anfitrião do Usina, o empresário Itamar Barreto, que vai doar a Igreja para Diocese agradeceu “Aqui é um lugar que eu praticamente nasci. Meu pai aqui trabalhou e eu também. Eu decidi pela revitalização e construção de um lugar de convivência onde as pessoas e as famílias pudessem se encontrar. Nós precisávamos da palavra de Deus. Eu quero agradecer o Bispo Dom Adair por ter assumido e consagrado a Igreja. Esse lugar ficou abençoado. Ficamos muito felizes”, disse.





Aconteceu em Formosa (GO) durante os dias 6 de agosto a 15 de agosto, a. Durante a Romaria aconteceu terço e missa. Vários expositores de artesanato, música e dança participaram. No domingo houve várias atrações: Catira, curraleira, almoço e músicas de romaria.foi restaurada e ampliada pelo empresário. O empresário adquiriu aem outubro de 2020 assegurando a restauração do local. Foram várias intervenções até se tornar o Complexo Turístico Parque Bandeirinha. Itamar trabalhou no local dos 15 aos seus 16 anos.Foram conclusas as obras da lanchonete e da Igreja. O Complexo conta com decks, duas construções onde abrigam o museu da Usina, a história da energia em Formosa, arvorismo, escalada, tirolesa, cachoeiras e transporte de trenzinho até a Usina. A Usina fica na GO-430, km 06, à direita, partindo de Formosa sentido Planaltina (GO).