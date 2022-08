Nos dias 18 e 25 de agosto de 2022, a Prefeitura Municipal de Formosa promoverá Audiência Pública para apresentar a Lei Orçamentária Anual – LOA para o exercício de 2023.O evento ocorrerá no Auditório da Prefeitura, a partir das 16h.“Com a LOA, ações de nossa cidade podem ser implementadas e executadas pelo poder público, considerando as despesas e receitas no período de um ano”, diz a Prefeitura.