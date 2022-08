Se prepara viu !

Se preparar pra que ?

Sei de nada não, mas se prepara!

VEMMMM AÍ !!!!!

❗️ S A V E T H E D A T E ❗️

01 a 04 de setembro ! 3º Festival Gastronômico de Formosa vai acontecer de 1 a 4 de setembro

A Prefeitura de Formosa por meio da da Secretaria de Turismo e Cultura vai realizar mais uma edição do Festival Gastronômico.O 3º Festival Gastronômico de Formosa é realizada pela Prefeitura em parceria com o Centro de Artesanato Neuza de Oliveira, Feira da Lua, Rede Garfo, Delivery Much e Visite Formosa.